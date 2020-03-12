В белорусском Министерстве образования рассказали, с какими отметками ЦТ лучше даже не пытаться поступить в вуз.

Неудовлетворительные отметки определены в рамках постановления № 16 от 3 марта.

Документ 12 марта официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Недостаточными для поступления будут отметки в 9 баллов и ниже по предметам «Белорусский язык» и «Русский язык». Не хватит 24 и ниже баллов для филологических специальностей.

19 баллов и ниже считаются неудовлетворительными по первому профильному предмету «Математика», «Физика», «Химия», «Биология».

Не хватит 24 баллов и ниже по предметам «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)».

Если «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» являются вторыми профильными предметами, тогда не хватит отметки в 9 баллов и ниже.

4 балла и ниже недопустимы по предметам «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)».

Невозможно будет поступить с отметками ниже 6 баллов в вузы, которые находятся в подчинении Министерства обороны, МЧС, ГПК, на военные факультеты, на специальности «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия».

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Белновости