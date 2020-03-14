В национальном парке «Беловежская пуща» провели ежегодный учет зубров, численность животных увеличилась, сообщили БЕЛТА в научном отделе парка.

Сотрудники парка на начало года насчитали 604 зубра. Почти половина из них (294 особи) — взрослые самки. Четверть всего поголовья (148) составляет молодняк (самцы и самки в возрасте от 1,5 до 3,5 лет). Взрослых самцов сейчас насчитывается 84 (14%), телят в возрасте до одного года — 78 (13%). По сравнению с прошлым годом стало на 32 зубра больше, или 5% по сравнению с 2019-м, когда было 572 животных.

Постоянный учет зубров в Беловежской пуще стали проводить с 1783 года. Это позволяет дать ответ на вопросы, связанные с динамикой численности и особенностями популяции, предпочтениями размещения биотопа в зимний период. Стада зубров рассредоточены по всей территории национального парка и охранной зоны. Отдельное стадо может насчитывать до 200 особей. Существует 5 беловежских группировок зубров: северная, северо-западная, центральная, южная, юго-западная.

Традиционными методами учета животных являются визуальные наблюдения в местах подкормок и жировок, а также по следам. В этом году задействовали сотрудников лесной охраны, егерской службы, научного отдела и зуброведения для установления численности и половозрастной структуры зубров. Наблюдения велись не только в пуще, но и на прилегающих к нацпарку территориях.

Бесснежная зима заставила ученых задуматься и о других методах определения численности зубров. Со следующего года научный отдел планирует задействовать в этой работе квадрокоптер. Это упростит подсчет голов в больших стадах на открытой территории.