В ходе объявленного на Будакошелевщине месячника по благоустройству работы по наведению порядка активизировались как в райцентре, так и на всех сельских территориях.

На неделе корреспондент «Авангарда» увидел, как это делается в Гусевицком сельсовете. В этот месячник работы по благоустройству здесь решили сконцентрировать на гражданских кладбищах. Например, на Пенчинском кладбище остро стоит вопрос аварийных деревьев и птиц, гнездящихся в кронах деревьев. Последние, а точнее, продукты их жизнедеятельности, создают массу забот людям. Памятные плиты, оградки словно осыпаны снежными хлопьями, которые с трудом поддаются чистке. Если городские кладбища находятся в ведении коммунальных служб, то на сельских территориях ситуация выглядит несколько иначе.

Все заботы по благоустройству, наведению порядка на гражданских кладбищах взяли на себя сельские исполнительные комитеты. Хотя на балансе сельисполкомов данные объекты не состоят. Это не позволяет направлять бюджетные денежные средства для выполнения работ по благоустройству, в том числе на снос аварийных деревьев. Но это не значит, что обращения и жалобы людей остаются без ответа. Постепенно проблемы решаются, местные органы власти изыскивают средства и возможности, в том числе с привлечением закрепленных организаций, депутатов сельского Совета, органов территориального общественного самоуправления, населения.

На снос деревьев можно направлять добровольные взносы граждан, которых, как правило, крайне недостаточно из-за высокой стоимости данных видов работ. Ведь необходимо привлекать специализированную организацию или альпинистов.

Сегодня вопрос балансовой принадлежности гражданских кладбищ в сельской местности носит открытый характер и требует определенных финансовых затрат. Соответственно, остаются острыми вопросы по организации сноса аварийных деревьев, установке ограждений, вывозу и утилизации мусора.

Конечно, граждане и сами могут обратиться в лесхоз для выдачи заключения об аварийности дерева, а затем с привлечением специализированной организации произвести эти работы. Но, опять же, эта достаточно дорогостоящая процедура не всем по карману.

Как прокомментировал председатель Гусевицкого сельисполкома Артем Гришай, на территории сельсовета находятся 8 гражданских кладбищ. Все они расположены вне населенных пунктов:

– В рамках месячника мы решили сделать упор на наведении порядка и благоустройстве именно территорий кладбищ. Вот и сегодня здесь работают представители трудовых коллективов учреждений социальной сферы, сельхозпредприятие обеспечивает необходимой техникой. Силами сельисполкома уже спилено 15 аварийных деревьев, причем 7 – только на этом гражданском кладбище. По мере возможности работы по удалению аварийных деревьев будут продолжены. В планах – завершение санобрезки, побелка деревьев, бордюров, косметические ремонты памятников на всей территории сельсовета, – отметил он.

Но вернемся к деревьям. Артем Гришай выразил уверенность, что эта проблема поэтапно будет разрешена. Гусевицкий сельисполком один из первых начал оформлять земельные дела на участки, на которых расположены гражданские кладбища. Подана заявка в отдел землеустройства райисполкома для обмера и оформления земельных дел. Это в конечном итоге позволит сельисполкому, как землепользователю, привлекать и определенные бюджетные средства для благоустройства кладбищ.

В ходе нашего разговора работа кипела. Артем Сергеевич выразил слова благодарности в адрес трудовых коллективов организаций, но и пожелал большей активности со стороны местного населения в таком важном и нужном общем деле, как наведение порядка на родной земле.

В период с 17 марта по 20 апреля трудовые коллективы предприятий и организаций, местное население заняты на уборке дворов, площадей, улиц, парков, скверов, зон отдыха и других объектах социально-бытового и культурного назначения, мемориальных комплексах, производственных площадях, подведомственных объектах и закрепленных территориях, на личных подворьях и придомовых территориях. Дорожные службы нацелены на наведение порядка на придорожных полосах, остановочных пунктах. Работники лесничеств приводят в порядок территории лесного фонда, прилегающие к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог. Работы здесь хватает. Ведь последним «веянием моды» стали свалки мусора в лесной зоне. Здесь уже должна сыграть первую скрипку наша совесть.

Надо сказать, что месячник – скорее промежуточный срез той работы, которая в условиях бесснежной зимы и вовсе не прекращалась. Да и проведенные санитарные дни, районный субботник позволили максимально широко охватить территорию района по наведению порядка. И многое уже сделано, но впереди – косметические ремонты фасадов, побелка бордюров, разбивка клумб и высадка цветов и другие виды работ.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец