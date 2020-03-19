Фигуранты семи уголовных дел сегодня осуждены. Приговор вступил в законную силу. Однако в деревне со страхом вспоминают события двух прошлых лет.

Летом 2018 года ранее судимый Владимир Башкевич из деревни Юркевичи беспричинно ударил своего односельчанина, а уже вечером того же дня вместе с братьями Виктором и Юрием избил молодого парня. Ситуация повторилась в мае прошлого года и снова в Юркевичах. Теперь Виктор находит новую жертву. 8 июня — еще одну, на следующий день поколотил двоих… Подобные эпизоды настолько часто фигурировали в уголовном деле, что не сразу понимаешь: где, кого и за что. Материалы свидетельствуют — без причины. Потерпевшими в нем значатся семь человек. Нелюбовь и агрессия к односельчанам переросла в несколько уголовных дел. Фигурантами стали братья Башкевичи — 23-летний Владимир, лесничий Юркевичского лесничества; 27-летний Виктор, нигде не работал, ранее судим; 22-летний Юрий, учащийся педагогического колледжа, также ранее имевший конфликт с законом. В уголовной деле были факты запугивания пострадавших, преступники чувствовали вседозволенность и мнимую безнаказанность. Любое неверное движение или слово односельчан они пытались пресечь кулаками. Били беспощадно. Показания свидетелей говорят об одном: у парней просто чесались руки. Суд Житковичского района признал Юрия, Виктора и Владимира виновными в злостном хулиганстве. Юрий (один эпизод преступлений) получил наказание в виде лишения свободы в учреждении общего режима на срок 2 года и 3 месяца. Владимир (4 эпизода) и Виктор (5 эпизодов) — по три года, но с учетом амнистии срок сократился до двух лет. Юра под действие амнистии не попал, поскольку совершил преступление в период отбывания наказания по предыдущей судимости и тоже за хулиганство. Братья с приговором суда не согласились. Апелляционная жалоба, направленная в судебную коллегию по уголовным делам областного суда, осталась без удовлетворения, сообщает palese.by.

Правда Гомель