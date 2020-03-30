В Мозырском районе при пале травы сгорели пять дачных домов. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

В службу спасения по телефону «101» 28 марта в 13.47 поступило сообщение о пожаре сухой растительности в деревне Лубня ДСК «Парус-1». В результате пожара уничтожены пять дачных домов и три хозяйственные постройки. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

За прошедшие сутки на территории Гомельской области произошло 18 возгораний травы и кустарника на общей площади 19,84 га, 7 лесных пожаров на площади 39,24 га и 2 торфяных пожара около 1 га.

МЧС напоминает, что сжигать мусор на своем участке можно только при обязательном соблюдении правил безопасности. Выбирать нужно безветренную погоду, обязательно иметь при себе первичные средства пожаротушения, а главное — постоянно контролировать костер.

Белта