В спортивном зале гимназии райцентра 16 марта прошел турнир по волейболу среди женских команд.

В упорной борьбе третье место заняла команда гимназии, на вторую ступеньку пьедестала поднялись волейболистки Коммунаровской школы. Победителем турнира признана команда СП «АМИПАК»-ОАО. Организаторами соревнования выступили отдел образования, спорта и туризма райисполкома и РФСК «Урожай».

Как отметил председатель РФСК «Урожай» Олег Еченко, все игры проходили динамично, ярко, зрелищно, девушки продемонстрировали свое мастерство и были достойны победы. А болельщики не только с азартом поддерживали участниц, но и получили массу положительных эмоций и хорошее настроение.

Наталья НИКОЛАЕВА