Николай Васильевич ЯЩУК В 2000 году окончил Лоевский педагогический колледж. С 2002 по 2007 год работал учителем Ново-Дубровской базовой школы Ельского района. В 2007 году после окончания Мозырского государственного педагогического университета имени И.П. Шамякина работал сначала учителем, заместителем директора по воспитательной работе, а затем директором Храковичской средней школы Брагинского района. С 2015 по декабрь 2019-го занимал должность заместителя председателя Брагинского районного исполнительного комитета.

9 марта 2020 года назначен директором Буда-Кошелевского государственного аграрно-технического колледжа.