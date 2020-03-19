В Беларуси 20 марта ожидается до 12 градусов тепла, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ночью будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем — облачно с прояснениями, местами по северу пройдет небольшой дождь. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем — 6-12 градусов тепла.