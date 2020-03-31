Из нидерландского музея «Сингер Ларен» похитили картину Винсента Ван Гога, сообщает онлайн-газета NU.nl.

Как рассказали журналистам сотрудники музея, украденная картина называется «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной». Ван Гог написал ее в 1884 году. Полотно было арендовано у Гронингенского музея.

По данным полиции, преступники проникли внутрь, выбив стеклянную входную дверь. Проводится расследование.

Музей в Ларене в настоящее время закрыт для посетителей в связи с противоэпидемическими мерами по предотвращению распространения коронавируса.

Музей «Сингер Ларен» основан в 1956 году. В основе коллекции — работы голландских импрессионистов, собранные в начале прошлого века американским коллекционером Уильямом Сингером (1868-1943). В музее хранятся также картины Ван Гога и Пита Мондриана.

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