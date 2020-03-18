Новый коронавирус COVID-19 по-прежнему остается самой обсуждаемой темой во всём мире. Конечно, людям страшно. Конечно, родители переживают за детей, а дети — за родителей. Единственное, что можно сделать в такой непростой ситуации, постараться не поддаваться панике и соблюдать меры профилактики.

— Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса. COVID-19 зарегистрирован во многих странах, в там числе и европейских, — рассказывает главврач Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны Олег Иванцов. – В настоящее время в Гомеле выявлен только один пациент, у которого подтверждён коронавирус. Состояние у него удовлетворительное, пневмонии нет. Повышенная температура держалась только один день. COVID-19 может поразить человека любого возраста, но осложнениям в большей степени подвержены люди старше 65 лет. В этой категории наблюдается и самая высокая летальность.

Как же защитить наших дорогих бабушек и дедушек? Как уберечь их от коварного вируса, разгулявшегося по планете. Конечно, нужно соблюдать меры предосторожности.

Рекомендации для людей в возрасте 65 лет и старше:

По возможности сократите встречи с детьми и внуками;

Больше времени проводите дома;

Реже выходите в магазины. Если всё же в этом есть острая необходимость, носите защитные маски;

Избегайте мест массового скопления людей, не посещайте мероприятия;

Как можно чаще мойте руки с мылом и обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

Следите за своим здоровьем;

При необходимости вызывайте врача на дом, чтобы не посещать поликлинику; —

Что касается госпиталя, в принципе, мы работаем в обычном режиме, но с некоторыми ограничениями, — отмечает Олег Анатольевич. – Родственникам рекомендуем пока не навещать пациентов, находящихся на лечении, общаться с ними дистанционно, к примеру, по телефону. Также мы немного ограничили госпитализацию. Освободили около 80 коек, если понадобятся места для заболевших коронавирусом.

Специалист отмечает: у нового COVID-19 довольно большой инкубационный период. Если симптомы гриппа заметны уже на второй-третий день, то признаки коронавируса могут проявиться даже на 14-й. Более того, болезнь и вовсе может протекать бессимптомно, но в то же время человек будет являться носителем вируса.

Повторимся: заболеть могут и молодые, и пожилые, но, в силу крепкого иммунитета, первые переносят недуг в более легкой форме.

Давайте будем сознательными и ответственными.

Гомельские Ведомости