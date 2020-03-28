Большинство людей на планете любит сладости, в особенности торты.

Но не каждый может грамотно выбрать подходящее лакомство. Это происходит в связи с недобросовестностью продавцов и их желанием поскорее избавиться от некачественного товара.

Обычно для начала выбирают вид торта, его начинку. Современный мир пестрит разнообразием вкусов. В таком широком ассортименте действительно сложно выбрать что-то, подходящее по вкусу. Но нет ничего невозможного.

Торты бывают разных видов

1. Песочные. Тесто такого торта содержит три ингредиента: масло, мука и сахар. Такой вид довольно высококалорийный и плотный.

2. Бисквитные. Хорошими бисквитные коржи считаются, если они приготовлены на основе яиц, но никак не на основе яичного порошка. Потому обычно у продавцов уточняют, что конкретно используют при приготовлении.

3. Заварные. Или по-другому «итальянские». Если вдуматься в способ их приготовления, то можно сделать вывод, что это просто несколько заварных пирожных, соединенных вместе благодаря начинке. Если человек любит заварные пирожные, то это будет хороший выбор.

4. Вафельные. Самые понятные, изготовлены с применением вафель. Часто добавляют сгущёнку.

5. Ореховые. Редко встречаются на прилавках, но если в состав теста входят молотые орехи, то такой торт считают ореховым.

6. Воздушные. Коржи для этих тортов приготавливаются на основе безе. Чаще всего хранят в картонных упаковках. О плохом состоянии торта говорит его блеск.

Как выбрать торт, чтобы не разочароваться?

Основные правила при выборе этой сладости:

1. Хороший торт не будут продавать на развес или по кусочкам, так чаще всего продают не совсем хорошие товары. Известные кондитеры никогда не раздают торты кусочками.

2. Качественный продукт не будет стоить копейки. Если цена на товар очень низкая, скорее всего, это означает использование дешевых, ненатуральных, а, следовательно, не полезных продуктов.

3. Смотрят на город производства. Если торт был произведен вдали от местонахождения магазина, брать его не стоит. Это объясняется тем, что для перевозки была произведена сильная заморозка продукта.

4. Срок годности любого торта – 3-е суток. Это не зависит от вида самого торта. Суфле, бисквит, вафельный, кремовый – это не важно, все торты не хранятся более 72-х часов. Если на этикетке написано больше – производитель использует ненатуральные продукты.

5. Неестественно яркие цвета означают, в большинстве случаев, использование красителей и консервантов. Так уж исторически сложилось, что не может натуральный продукт иметь ярко-розовый цвет, или хаки.

Что должно быть в составе хорошего торта?

1. Ванилин.

2. Какао.

3. Вода.

4. Корица.

5. Изюм, чернослив, курага и другие сухофрукты.

6. Свежие или сезонные фрукты и ягоды.

7. Мука.

8. Яйца.

9. Сахар/сахарная пудра.

10. Сливочное масло.

11. Сметана/молоко/сливки.

12. Сгущённое молоко.

Чего в составе быть не должно?

Е100, Е180 – красители, Е400, Е496 — стабилизаторы-эмульгаторы, они применяются в случаях, когда нужно компенсировать неправильное количество муки и других продуктов. О их наличии говорит как раз неестественный цвет продукта.

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