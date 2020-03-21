В период активности вирусных заболеваний необходимо тщательным образом следить за рационом питания, поскольку некоторые продукты способны оказать организму неоценимую помощь, в то время как другие лишь негативно влияют на нервную систему.

Особенно актуален вопрос в данный момент, поскольку весь мир охватила пандемия коронавируса.

Группа зарубежных медиков составила список продуктов питания, которые помогут поддержать организм в это непростое время:

1. Жирная морская рыба.

Идеальный источник необходимых для здоровья омега-3. Рыбу стоит употреблять хотя бы 2 раза в неделю. Старайтесь готовить ее на пару или же запекать.

2. Морепродукты.

Также оказывают позитивное влияние на иммунную систему, позволяя защититься от вирусных инфекций. Старайтесь по возможности баловать себя такими морскими коктейлями. Предпочтение отдается, разумеется, свежей или замороженной продукции.

3. Источники витамина Е.

Он оказывает не только омолаживающее действие, но и общеукрепляющее. Самыми лучшими источниками считаются растительные масла — оливковое, миндальное, кукурузное, кокосовое.

Старайтесь выбирать качественный продукт холодного отжима.

4. Источники витамина А.

Они прекрасно помогают активировать защитные функции организма, защищая нас тем самым от вирусов.

Лучшими считаются: говядина, печенка, молочная продукция, шпинат, яйца, апельсины, морковь, брокколи, хурма, сладкий картофель.

5. Витамин С.

О способностях витамина С укреплять иммунную систему знают все. Старайтесь ввести в рацион цитрусовые, зелень (укроп и петрушку), облепиху, смородину, отвар из плодов шиповника, яблоки, томаты, любые виды капусты.

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