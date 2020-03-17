К такому выводу пришли исследователи, изучив кубики, найденные волонтерами на британских пляжах. Соответствующая статья с результатами исследования размещена в журнале Environmental Pollution.

Британские экологи и океанологи выяснили, что кубики LEGO могут плавать в морской воде, не разлагаясь, в течение 1300 лет.

Детали «Лего» изготовлены из самого стабильного и прочного пластика – акрилонитрил бутадиен стирола (АБС). Он представляет собой высокопрочный полимер, который хорошо сопротивляется действию различных кислот, щелочей и других химически агрессивных молекул.

Замеры показали, что кубики LEGO в морской воде разрушались очень медленно. За десятилетия плавания по Мировому океану они потеряли лишь небольшую часть массы. По оценкам ученых, такие кубики разрушатся примерно через 1300 лет.

Многие кубики, исследованные учеными, выцвели и стали более гладкими, но другая их часть потрескалась или потеряла часть элементов. Это говорит о том, что некоторые детали все же могут распадаться на множество фрагментов микропластика. Этот факт в очередной раз подчеркивает важность правильной утилизации мусора.

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