Беларусь рассчитывает нарастить торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, преодолев некоторое отставание, возникшее в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая Цуй Цимином, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что для разговора с китайским послом есть ряд тем, касающихся не только текущего момента, но и перспектив сотрудничества. «Нам никто и ничто, никакие коронавирусы не мешают развивать двусторонние отношения», — сказал он.

Комментируя развитие торгово-экономического сотрудничества, Александр Лукашенко сказал: «Я не заметил, что мы где-то провалились. Да, была пауза (вы знаете, она не с Беларусью связана). Мы это воспринимаем нормально».

Сейчас, по мнению Президента, необходимо сконцентрироваться на восстановлении взаимодействия. «Не просто восстановить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и нарастить его в нынешнем году, преодолев отставание некое. Это в наших силах. И мы это сделаем», — подчеркнул он.

Глава государства напомнил, что с китайской поддержкой в Беларуси реализуются ряд проектов, в том числе по строительству бассейна и стадиона. «Это будут образцовые стройки. Я хотел, чтобы в центре Европы были эти два китайских объекта, на которых будут проводиться (и мы уже имеем подтверждения международных организаций) крупные международные соревнования», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Товарооборот Беларуси и Китая в 2019 году достиг $4,6 млрд, увеличившись на 22% по сравнению с 2018-м. Экспорт отечественных товаров сложился на уровне $712,6 млн и за год возрос на 32%. В Беларусь поступило китайских инвестиций почти на $170 млн, из них более $141 млн прямых.

Наиболее масштабным проектом сотрудничества является индустриальный парк «Великий камень». По данным на март этого года, здесь зарегистрировано 58 резидентов, сумма заявленных инвестиций — $1,2 млрд.

С финансовыми институтами КНР заключено 35 кредитных соглашений на сумму около $8,4 млрд, профинансированы 22 проекта на $4,1 млрд.

Правительство Китая регулярно предоставляет правительству Беларуси безвозмездную техническую помощь. Портфель проектов включает строительство национального футбольного стадиона, бассейна международного стандарта, социального жилья, поддержку и развитие индустриального парка «Великий камень» и другие.