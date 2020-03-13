В историко-краеведческом музее прошла творческая встреча с известным белорусским поэтом, писателем, публицистом Анатолием Зековым, приуроченная к 65-летнему юбилею автора.

Нашего знаменитого земляка поздравила с юбилеем председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, поблагодарив его за личный вклад в развитие культурного наследия Будакошелевщины и пожелав ему долгих лет жизни.

Также Анатолия Николаевича поздравили представители районной ветеранской организации, районного комитета коммунистической партии Беларуси, работники библиотек района, юные поэты и учащиеся школ райцентра. Всех присутствующих радовали своими выступлениями работники центрального городского дома культуры.

Ирина ШУТОВА

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