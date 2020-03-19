Сегодня в Минске и Солигорске состоятся стартовые матчи 30-го чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке юбилейного национального первенства столичный «Энергетик-БГУ» в 17.00 примет на своем поле вице-чемпиона страны борисовский БАТЭ. В прошлом чемпионате борисовчане дважды уверенно переиграли своих сегодняшних соперников — 4:0 (в гостях) и 4:1 (дома).

В 19.00 на поле солигорского стадиона «Строитель» выйдут бронзовый призер национального первенства местный «Шахтер» и жодинское «Торпедо-БелАЗ». В прошлом сезоне солигорская команда два раза обыграла жодинцев — 3:0 (дома) и 1:0 (в гостях). На старте нынешнего сезона соперники встретились в четвертьфинале розыгрыша Кубка страны, и снова «Шахтер» был сильнее — 2:0 (дома) и 1:0 (в гостях).

Действующие чемпионы страны футболисты брестского «Динамо» свой стартовый матч нового первенства проведут 20 марта на своей арене против «Смолевичей». Также в пятницу минское «Динамо» примет у себя дома дебютанта высшей лиги брестский «Рух».

Еще две встречи первого тура состоятся 21 марта: «Витебск» — «Городея», «Ислочь» (Минский район) — «Неман» (Гродно). Заключительные игры пройдут 22 марта: «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Белшина» (Бобруйск) — «Минск».

В высшей лиге чемпионата Беларуси выступают 16 команд, которые проведут двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Финиширует первенство в начале декабря.