Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства назначил:
|Крупко Ивана Ивановича
|— министром сельского хозяйства и продовольствия;
|Субботина Александра Михайловича
|— помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Могилевской области;
|Калинина Анатолия Николаевича
|— Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова.
Президент также дал согласие на назначение:
|Городецкого Дмитрия Николаевича
|— заместителем председателя Брестского облисполкома;
|Левковича Сергея Викторовича
|— первым заместителем председателя Минского облисполкома;
|Кручанова Александра Владимировича
|— заместителем председателя Минского облисполкома;
|Трущенко Юрия Владимировича
|— заместителем председателя Минского горисполкома;
|Полуяна Михаила Николаевича
|— председателем Барановичского райисполкома;
|Баценко Михаила Леонидовича
|— председателем Малоритского райисполкома;
|Унукович Галины Владимировны
|— председателем Бешенковичского райисполкома;
|Коваленка Олега Анатольевича
|— председателем Докшицкого райисполкома;
|Мороза Игоря Александровича
|— председателем Сенненского райисполкома;
|Садовского Андрея Владимировича
|— председателем Дятловского райисполкома;
|Версоцкого Александра Людвиговича
|— председателем Свислочского райисполкома;
|Юргевича Владимира Иосифовича
|— председателем Минского райисполкома;
|Ратомского Андрея Казимировича
|— председателем Смолевичского райисполкома;
|Суходольского Александра Николаевича
|— председателем Бобруйского райисполкома;
|Трушкина Александра Леонидовича
|— председателем Краснопольского райисполкома;
|Куксенкова Михаила Николаевича
|— председателем Хотимского райисполкома;
|Михеенко Александры Николаевны
|— председателем Чериковского райисполкома;
|Шашка Дмитрия Тадеушевича
|— главой администрации Первомайского района Минска;
|Хильмана Сергея Анатольевича
|— главой администрации Советского района Минска;
|Страздина Дмитрия Игоревича
|— генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника»;
|Богдан Елены Леонидовны
|— заместителем министра здравоохранения;
|Громады Валерия Ивановича
|— заместителем министра культуры;
|Годяцкого Владимира Владимировича
|— председателем Комитета государственного контроля Витебской области;
|Мельникова Александра Кузьмича
|— членом Гомельского облисполкома;
|Щековича Александра Владимировича
|— членом Минского горисполкома.