Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 16 марта рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства назначил:

Крупко Ивана Ивановича  — министром сельского хозяйства и продовольствия;
  Субботина Александра Михайловича  — помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Могилевской области;
  Калинина Анатолия Николаевича  — Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Молдова.


Президент также дал согласие на назначение:

  Городецкого Дмитрия Николаевича — заместителем председателя Брестского облисполкома;
  Левковича Сергея Викторовича — первым заместителем председателя Минского облисполкома;
  Кручанова Александра Владимировича — заместителем председателя Минского облисполкома;
  Трущенко Юрия Владимировича — заместителем председателя Минского горисполкома;
  Полуяна Михаила Николаевича — председателем Барановичского райисполкома;
Баценко Михаила Леонидовича — председателем Малоритского райисполкома;
  Унукович Галины Владимировны — председателем Бешенковичского райисполкома;
  Коваленка Олега Анатольевича — председателем Докшицкого райисполкома;
  Мороза Игоря Александровича — председателем Сенненского райисполкома;
  Садовского Андрея Владимировича — председателем Дятловского райисполкома;
  Версоцкого Александра Людвиговича — председателем Свислочского райисполкома;
  Юргевича Владимира Иосифовича — председателем Минского райисполкома;
  Ратомского Андрея Казимировича — председателем Смолевичского райисполкома;
  Суходольского Александра Николаевича — председателем Бобруйского райисполкома;
  Трушкина Александра Леонидовича — председателем Краснопольского райисполкома;
Куксенкова Михаила Николаевича — председателем Хотимского райисполкома;
  Михеенко Александры Николаевны — председателем Чериковского райисполкома;
  Шашка Дмитрия Тадеушевича — главой администрации Первомайского района Минска;
  Хильмана Сергея Анатольевича — главой администрации Советского района Минска;
  Страздина Дмитрия Игоревича — генеральным директором производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника»;
  Богдан Елены Леонидовны — заместителем министра здравоохранения;
  Громады Валерия Ивановича — заместителем министра культуры;
  Годяцкого Владимира Владимировича — председателем Комитета государственного контроля Витебской области;
Мельникова Александра Кузьмича — членом Гомельского облисполкома;
Щековича Александра Владимировича — членом Минского горисполкома.