Министерство иностранных дел Беларуси настоятельно рекомендует белорусам исключить поездки без крайней необходимости за рубеж и предупреждает о возможных трудностях с возвращением обратно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя ситуацию с возвращением на родину белорусских граждан после введения рядом стран мира ограничений в связи с вирусной инфекцией COVID-19.

«По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, только за последние трое суток за рубеж выехали около 11 тыс. граждан нашей страны. Подчеркиваем, что эти выезды предпринимаются после четких рекомендаций МИД воздержаться от зарубежных поездок», — обратил внимание официальный представитель белорусского МИД.

«Еще раз настоятельно рекомендуем исключить поездки без особой необходимости за рубеж в этот острый период в связи с очевидными трудностями вернуться на родину, — подчеркнул Анатолий Глаз. — Граждане, осуществляющие подобные шаги, должны отдавать себе отчет, что делают они это на свой страх и риск».

По состоянию на сегодняшний день МИД и белорусские загранучреждения оказали разноплановое содействие с возвращением домой более 2500 гражданам Беларуси, оказавшимся в сложных ситуациях за рубежом.

В фокусе внимания белорусских дипломатических учреждений находятся уже более 1500 граждан, пребывающих за рубежом, которые потенциально могут обратиться за оказанием необходимого содействия в ближайшее время. Работа ведется на постоянной основе.

В МИД подчеркнули, что в соответствии с установками главы государства организовано тесное взаимодействие по линии посольств Беларуси и России в Польше в целях решения всех возникающих вопросов по пересечению белорусско-польской границы гражданами России, следующими домой. Соответствующее взаимодействие также выстроено по линии других заинтересованных служб. Вопросы в настоящий момент решаются конструктивно, процесс идет, ситуация нормализуется.

Кроме того, продолжается решение проблем с возвращением белорусских граждан из стран Юго-Восточной Азии. По первичным оценкам, в фокусе наших дипмиссий уже находятся более 100 человек.

Пока остается сложным вопрос с возвращением белорусских граждан из Гоа и Шри-Ланки. Посольство Беларуси в Индии находится в постоянном контакте с белорусскими туристами, ведутся консультации по различным направлениям с целью сохранения возможности их возвращения на родину ранее забронированными рейсами.

В контакте с заинтересованными российскими ведомствами ведется поиск оптимальных путей системного решения острого вопроса по транзиту граждан Беларуси через аэропорт Внуково. В настоящий момент стороны наметили возможные совместные варианты выхода из сложившейся ситуации. Белорусская сторона ожидает более оперативной реакции на запросы от российских партнеров.

Официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства также обратил внимание, что, по предварительным данным, с 21 марта может быть временно приостановлено действие безвизового режима въезда граждан Беларуси во Вьетнам.

Белта