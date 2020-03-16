Министерство архитектуры и строительства рассчитывает на принятие документов об ипотеке и стройсбережениях до конца года, сообщил министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

Проекты документов по жилищным строительным сбережениям и ипотеке сейчас находятся на согласовании, отметил Дмитрий Микуленок. «Они уже достаточно долго согласовываются. Мы рассчитываем, что в течение года, возможно, они будут приняты», — сказал он.

Проект указа, в котором прописаны основные вопросы, касающиеся развития ипотечного строительства, как сообщалось, разработан на базе закона об ипотеке, там отрегулированы все проблемные вопросы.

По словам министра, ипотека — признанный механизм финансирования улучшения гражданами своих жилищных условий. «В данной ситуации ничего другого в мире пока не придумано более совершенного, чем ипотека. Человек получает жилье и потом за него платит. Но в собственности оно находится либо у банка, либо у кого-то, а человек выплачивает этапами суммы за это жилье. Схема абсолютно рабочая, только нужны некоторые механизмы, которые гарантируют безопасность, в том числе самого человека», — сказал он.

Что касается строительных сбережений, эта система для республики также не нова. Но пока она не внедрена так широко, вопрос заключается в накоплениях, которые должны делать граждане.

Всего в 2020 году нужно ввести 4 млн кв.м жилья. Эта цифра будет сохраняться. Она учитывает возможности как самих участников процесса со стороны строящихся, в том числе дольщиков, многодетных, нуждающихся, так и государства в обеспечении необходимой инфраструктурой и льготными кредитами.

При этом не исключено, что в будущем объемы строительства жилья в Беларуси увеличат. «Все будет зависеть от экономики. Тут и кредитование очень большое значение имеет», — сказал Дмитрий Микуленок. Дополнительный толчок могут дать и законодательные инициативы, касающиеся жилищных строительных сбережений, ипотеки.

Белта