Как правильно мыть руки – такой вопрос в настоящее время особенно актуален в связи с распространением по миру коронавируса.

Неправильное мытьё рук может привести к распространению микробов, пишет портал The Healthy. Убедитесь, что вы не совершаете типичных ошибок во время этой обычной процедуры.

Не моем руки достаточно долго

В ходе недавнего исследования специалисты из Университета штата Мичиган выяснили, что 95% людей недостаточно долго моют руки, поэтому не могут эффективно избавиться от микробов. Согласно информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, мыть руки нужно не меньше 20 секунд. Обычно же люди делают это шесть секунд. Более того, по данным учёных, 15% мужчин и 7% женщин вообще не моют руки после туалета! Эксперты пришли к такому выводу, понаблюдав за четырьмя тысячами посетителей туалетов в одном из кампусов университета.

Пропускаем труднодоступные места

Если просто потереть мыло между ладонями, а потом смыть его водой, то руки, скорее всего, останутся грязными. Это объясняется тем, что микробы прячутся под ногтями и между пальцами. В связи с этим следует не забывать мыть и эти места. Поможет здесь пышная мыльная пена, а также нужно тщательно потереть руки о мыло.

Не сушим руки тщательно

Даже если вы очень тщательно помыли руки, все усилия сойдут на нет, если их так же усердно не высушить. Микробы хорошо размножаются в сырости. Уходя из уборной с влажными руками, вы рискуете «подцепить» бактерии с первой же поверхности, которой коснётесь. К слову, вытирать руки лучше всего бумажными полотенцами (они хорошо впитывают влагу с кожи рук, не пересушивают её и не распыляют микробов по всему помещению).

Моем руки лишь после туалета

При каждом касании любой поверхности в общественных местах (это могут быть кнопки лифта, дверные ручки, кнопки банкомата, поручни в метро) люди подвергаются риску подхватить микробов. Это значит, что мыть руки нужно не только после туалета, в течение всего дня, особенно в сезон простуд. Если же нет доступа к ванной в течение дня, то следует носить с собой бутылку с антисептиком и периодически протирать руки.

Думаем, что мыть нужно только тёплой водой

На самом деле, для избавления от микробов эффективна и вода комнатной температуры и даже холодная. Более того, прохладная вода даже полезнее для кожи рук, потому что меньше сушит.

Согласно результатам исследования учёными из Университета Вандербилт (США), холодная вода помогает снизить число бактерий на руках точно так, как и горячая, правда, лишь в том случае, если вы моете руки правильно.

Выбираем антисептик вместо мыла

Кончено, если в составе антисептика есть спирт, то он эффективно удалит многие виды микробов на руках, но не все. Также антисептик зачастую используют неправильно, что снижает его эффективность. Это средство нужно наносить на ладони в большом объёме и долго не смывать. И всё же эксперты сходятся во мнение, что воду с мылом не заменит ничто. Мыло очень эффективно в борьбе с микробами.

Дотрагиваемся до поверхностей в ванной сразу после мытья рук

Это самая ужасная ошибка, которая нивелирует все предыдущие усилия. Сразу после мытья рук ни в коем случае нельзя ни до чего дотрагиваться в ванной или туалете, поскольку фекальными бактериями загрязнены даже водопроводные краны в домах (стоит ли говорить об общественных туалетах). Во влаге отлично размножаются бактерии, поэтому включать и выключать краны, браться за дверную ручку в общественных туалетах лучше через бумажное полотенце.

Не моем мыло перед каждым использованием

Согласно данным последних исследований, патогенные микроорганизмы могут переходить с рук на поверхность куска мыла и оставаться там после того, как человек намылил руки. В сязи с этим есть небольшая вероятность того, что микробы, оставшиеся на мыле с предыдущего использования, могут попасть вам на руки. Лучше всё-таки помыть кусок перед тем, как намылить руки. Хранить мыло следует так, чтобы оно успевало высохнуть между использованиями.

Выбираем антибактериальное мыло вместо обычного

Эксперты не советуют покупать антибактериальное мыло. Это они объяснили тем, что не существует научных подтверждений тому, что такое мыло лучше обычного убивает микробы. Более того, антибактериальное мыло обычно содержит триклозан (вещество, признанное опасным для человека и запрещено к применению в составе твёрдого и жидкого мыла в США).

Есть подозрения, что триклозан вредит репродуктивной системе, вызывает гормональные нарушения и развивает у бактерий устойчивость к антибиотикам.

Используем жидкое мыло из многоразового дозатора

Недавнее исследование показало, что уровень бактериального загрязнения на руках оказывается в 26 раз выше при использовании многоразовых дозаторов для жидкого мыла, чем при пользовании одноразовыми бутылками. Есть смысл брать с собой небольшую бутылочку с жидким мылом и мыть руки им, чтобы избегать необходимости пользоваться общим многоразовым дозатором в общественном туалете.

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