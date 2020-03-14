Назван возможный победитель музыкального конкурса «Евровидение».

Стало известно мнение букмекеров, которое касается конкурса. Об этом сообщают британские информагентства.

Наибольшими шансами на первое место обладает певица Виктория Гергиева из Болгарии, а также группа The Roop из Литвы. Так, представители этих стран набрали по 11 процентов голосов.

Что касается третьего места, то оно досталось Швейцарии. На четвертом месте оказалась Исландия. Пятерку лидеров закрывает российская группа Little Big.

О том, что известный коллектив представит Россию, стало известно 2 марта. Стоит отметить, что многие были приятно удивлены, когда узнали эту новость. Даже иностранцы заявили о том, что будут голосовать за эту группу. Что касается самого конкурса, то он пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

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