Носитель COVID-19 наиболее опасен в первую неделю во время появления симптомов, передает South Morining China Post со ссылкой на исследование микробиологов из Гонконга, опубликованном на сайте The Lancet.



Исследование основано на анализе образцов слюны 23 пациентов, у которых обнаружили коронавирус.

Согласно результатам, вирусная нагрузка в слюне у зараженных людей в возрасте от 35 до 75 лет была наиболее высокой на протяжении семи дней после появления симптомов, а затем – уменьшалась.

Кельвин То, соавтор статьи, доцент кафедры микробиологии университета Гонконга:

Высокая вирусная нагрузка в течение первой недели болезни говорит о том, что он легко может передаваться от одного человека к другому до того, как пациент будет госпитализирован.

© Правда Гомель