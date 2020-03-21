Известно, что 21 марта отмечают день весеннего равноденствия, или же, как его еще называют — весенний солнцеворот. Это событие считают настоящим началом весеннего периода. Говорят, что в это время жаворонки возвращаются домой. Этот день посвящается вербе, народ говорил, что ее ветки могут изгнать из жилища тяжесть. Издревле вербой хлестали тело для легкости. Когда голова болит, то ветку вербы разминали, клали под платок, на голову, и головная боль отступала.
Перед этим днем представительницы прекрасного пола вместе с матерями ходили в лес и на берега рек, а затем приносили домой серебристые ветки. Верба обладала «охранной силой». Однако с этим растением связаны и весьма неприятные события.
Какие есть народные приметы
- Какую погоду сегодня встретишь — такую жди и следующие сорок дней.
- Теплая погода стоит — морозов больше не жди.
- Тот, кто насчитает 40 проталин 21 марта, будет счастлив в следующем году.
- Если желание загадать в этот день, то оно обязательно исполнится.
- Чем веселей провести этот день, тем лучше пройдет целый год.
- Прилет жаворонков сулит теплую весну.
- Если ветку вербы поставить дома на столе, она сможет прогнать со двора все скорби и принести счастье.
- Верба цвести начала, однако снег не сошел, жди теплую погоду.
- Туман в этот день сулит утренние заморозки.
- Петух начал петь на заборе — жди ясную погоду.
- Если хлестать вербой человека, у него тело легким будет.
- Запрещается в этот день приступать к серьезным делам, иначе успеха не будет, а планам не суждено сбыться.
- Верба распустилась — жди прихода весны.
- Ветка вербы в доме сулит счастье.
- Если верба серебриста, жди тепло, а если туман упал, то будут заморозки