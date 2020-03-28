28 марта отмечается Александров день, который ещё назвали Лесное ухоженье. Этот праздник посвящен чествованию леса, который для крестьян был кормильцем и поильцем, давал ягоды, грибы, мясо, целебные травы и полезные коренья. Также лес давал материалы для строительства домов, изготовления инструментом и кухонной утвари.

Приметы:

  • Новолуние до этого дня предвещает раннюю уборку хлеба.
  • Прилет чаек – к весеннему теплу.
  •  Чайки в воде купаются – к дождю.
  • Грачи прямо на гнездо летят – к дружной весне.
  •  Журавли летят низко, быстро и молча – к непогоде.
  • Если в этот день страшно воют волки, спать не дают, то нужно перевернуть подушку – сразу заснешь спокойным сном.
  • Если 28 марта вам перейдет дорогу волк или девушка с полными ведрами, то в скором времени получите неплохую прибыль.
  •  Если день пасмурный и солнце из-за туч выглянуло только после заката, будет ненастье.
  • Голова чешется – к мелким неприятностям.
  • Воробьи чирикают – к теплому и солнечному дню.
  • По поверью, в Александров день нельзя мыть голову. В противном случае ждет разлука с кем-то из родственников.
  • Чтобы не сглазили в этот день нужно до заката носить на одежде булавку, спрятанную от посторонних глаз.