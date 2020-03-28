28 марта отмечается Александров день, который ещё назвали Лесное ухоженье. Этот праздник посвящен чествованию леса, который для крестьян был кормильцем и поильцем, давал ягоды, грибы, мясо, целебные травы и полезные коренья. Также лес давал материалы для строительства домов, изготовления инструментом и кухонной утвари.

Приметы: