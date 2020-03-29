Православная церковь 29 марта отмечает память трех святых мучеников: Трофима, Папы и Саввина.

Именинниками в этот день являются Трофим, Тимофей, Денис, Александр, Емельян, Антон, Иван, Павел и Юлиан.

Обычно к этому дню снег уже почти полностью таял, санный путь заканчивался. Надо было загонять сани во двор и готовить телегу – летний «транспорт» русского крестьянина. Но перед тем как запрячь в нее лошадь, надо тщательно осмотреть телегу, исправна ли она? Вдруг надо менять спицы в колесах, или же сами колеса. А, может, обода уже устарели, и их следует обновить?

Конечно, сани и телеги уже ушил в небытие. Изменились и виды транспорта. Но, тем не менее, в конце марта любому водителю будет полезно оглядеть свой автомобиль, проверить его и подготовить к летнему сезону. Особенно, если машина зимой стояла в гараже.

Приметы:

  •  День выдался теплым – к теплой и ясной весне.
  • В ясном небе высоко плывут облака – к теплу.
  • Солнце пробивается сквозь темные тучи – скоро пойдет дождь.
  • Вороны и воробьи купаются в лужах – к теплу.
  • Зайцы не сменили цвет с белого на серый – к затяжным холодам.
  • Стаи перелетных птиц кружатся над головой – скоро все просохнет, и растает снег.
  • Рассыпать в этот день навоз в поле и в огороде – обеспечить себя хорошим урожаем.
  • После захода солнца не полагалось есть хлеб – считалось, что это к нищете.
  • После заката в этот день не следует одалживать деньги, чтобы весь год не быть в долгах.
  • Кроме того, в эту пору запрещалось спорить с людьми по любому поводу, чтобы не навлечь на себя неприятности.
  • Солнечные лучи разных цветов – к дождю.
  • Садиться в сани в этот день нельзя, чтобы не проехать в них свою удачу.
  • Чтобы избежать неприятностей, запрещалось в этот день растапливать печку и печь в ней хлеб. Вообще, разводить огонь 29 марта – к беде.