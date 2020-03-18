На прямой линии «Гомельскай праўды» – главный специалист управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защиты населения облисполкома

Кому положен семейный капитал?

Кто из членов семьи может им воспользоваться?

На какие нужды можно досрочно потратить семейный капитал?

Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции – главный специалист управления социальной поддержки населения комитета по труду, занятости и социальной защиты населения облисполкома ЧЕРНЫШОВА Анна Геннадьевна.

Звоните во вторник, 24 марта, с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».