Воздушный транспорт, ввиду специфической деятельности, сам по себе является источником потенциальной опасности, а если в его деятельность вмешаться незаконными, агрессивными действиями, то потенциальная опасность становиться реальной с тяжелыми последствиями.

Как отметил заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома полковник милиции Анатолий Васильев, в последние годы зарегистрированы случаи использования гражданами относительно новых, нетипичных средств посягательств на безопасность полетов, среди которых можно выделить лазерные излучатели, или так называемые указки.

Осенью 2018 года имели место 3 факта ослепления лазерным лучом членов экипажей воздушных судов гражданской авиации на территории Минской области. Не миновала эта проблема и Гомельскую область. 22 августа 2019 года экипаж воздушного судна, осуществлявшего полёт по маршруту Минск – Харьков, пролетая над территорией Речицкого района на высоте 10 тыс. метров, был ослеплен ярким лучом, свет которого характерен для лазерного излучателя.

Воздействуя подобным прибором на лиц, управляющих различными видами транспорта, будь то самолет, поезд или автомобиль, можно причинить вред здоровью значительного числа лиц, вплоть до наступления тяжких последствий.

Опасность состоит в том, что пилот самолета, машинист поезда или водитель автотранспортного средства на некоторое время может потерять пространственную ориентацию и быть ослеплен, что негативно влияет на его здоровье и безопасность, а также безопасность перевозимых им пассажиров.

При этом опасность, которой подвергаются пассажиры, находясь в салоне самолета и лица им управляющие, в следствии «лазерной атаки» многократно возрастает. Ответственность за совершение лазерных атак в отношении воздушных судов в зарубежных странах предусматривает наказания связанные с лишением свободы.

Помните! Никогда не направляйте луч лазерной указки в направлении самолета, поезда, автомобиля или на граждан, так как это может повлечь ослепление или ожоги.

Если вы стали свидетелем или очевидцем данных противоправных действий, незамедлительно сообщите об этом в ближайший орган внутренних дел или по телефону «102».

По информации УВД Гомельского облисполкома