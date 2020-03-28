Главным управлением образования Гомельского облисполкома, Гомельской областной организацией Республиканского общественного объединения «Белая Русь» объявлен конкурс «И пусть поколения помнят…», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурс проводится среди учащихся учреждений образования Гомельской области в трех возрастных группах: 6-9 лет, 10-13 лет, 14-19 лет, в два этапа: I этап (районный, городской (отборочный) – до 10 апреля 2020 года; II этап (областной) – до 20 апреля.

На конкурс представляются графические открытки и панорамы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Конкурсная работа и заявка участника, заполненная по форме, предоставляются не позднее 20 апреля на электронный адрес: octt.gomel@gmail.com.

Напечатанная открытка отправляется по адресу: 246029, г. Гомель, пр-т Октября, 36-а, тел./факс: 8 (0232) 265564, ГУО «Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи». На сайте учреждения можно узнать более подробную информацию о конкурсе.