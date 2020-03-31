Установлены контрольные цифры приема в 2020 году в колледжи и лицеи некоторых вузов для получения начального, базового и среднего образования. Это предусмотрено постановлением Министерства образования от 20 марта 2020 года №29, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информациюНационального правового интернет-портала Беларуси.

Согласно документу, для получения среднего образования за счет средств республиканского бюджета в Белорусский национальный технический университет будут приняты 145 человек, Полесский государственный университет — 96, Белорусско-Российский университет — 120 человек.

Для получения среднего и начального образования в гимназии — колледже искусств имени И.О.Ахремчика будут набраны 48 и 24 человека соответственно.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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