К концу недели температура в стране поднимется: даже в ночные часы в выходные дни температура не будет опускаться ниже -5..+3°С.

Температурный фон нормализуется в Беларуси после резкого похолодания в ближайшие дни, об этом свидетельствуют данные республиканского гидрометцентра.

В выходные в Беларуси преобладала теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 1-9°С выше климатической нормы, в отдельных районах усиливался ветер порывами до 16 метров в секунду. По последним данным, на большей части территории страны сохраняется снежный покров до трех сантиметров высотой.

«31 марта (во вторник) погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе, лишь ночью по юго-востоку, а днем по западу страны скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается переменная облачность», – сообщили синоптики.

В последний мартовский день в республике будет преимущественно без осадков, только по западу днем может пройти небольшой мокрый снег и дождь, в первой половине дня ожидается гололедица, а по востоку будет дуть порывистый ветер. Ночью будет -3..-9°С, днем потеплеет до +1..+7°С.

В среду, 1 апреля, ночью погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем с Балтийского моря преимущественно на северную половину страны переместятся атмосферные фронты. Будет облачно с прояснениями, с кратковременными осадками на севере Беларуси и гололедицей на отдельных участках дорог. Днем возможен сильный порывистый ветер. Ночью температура будет находиться в пределах -2..-8°С (по юго-востоку при прояснениях до -10°С), после обеда воздух прогреется до +2..+9°С.

Еще чуть потеплеет в четверг, 2 апреля: погоду в стране в этот день будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

«Ожидается преобладание облачной погоды. Временами осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица, в дневные часы местами сильный порывистый ветер», – предупредили в Белгидромете.

В ночные часы температура воздуха будет значительно выше, чем накануне: в диапазоне -3..+3. Во второй половине дня показатель достигнет отметки в +4..+10°С в зависимости от региона.

Прогноз погоды в Беларуси на пятницу и выходные

К концу недели в стране немного потеплеет: даже в ночные часы в выходные дни температура не будет опускаться ниже -5..+3°С.

В пятницу, 3 апреля, днем почти всюду пройдет дождь, а местами — и мокрый снег, снова ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, однако днем будет до +6..+12°С, и даже до +14°С — на юго-востоке.

На протяжении выходных, 4 и 5 апреля, кратковременные осадки ожидаются лишь местами по стране. В субботу будет до +6..+12°С, а в воскресенье потеплеет до +7..+14°С.

Данные долгосрочного прогноза Gismeteo свидетельствуют о том, что аномального тепла в апреле в Беларуси ждать не стоит: по данным на сегодня, температура воздуха будет держаться в среднем около +8..+12°С. Но не стоит забывать, что долгосрочные прогнозы нередко ошибаются.

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