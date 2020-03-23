Внезапная проверка боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси перешла к активной фазе — комплексному учению. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В настоящее время войска, привлекаемые к проверке, на полигонах и участках местности заняли исходные районы по учению, завершают их фортификационное оборудование и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач. Всего предполагается задействовать приблизительно 6 тыс. человек личного состава и около 200 единиц различного вооружения.

Предстоящее комплексное учение позволит не только оценить уровень подготовки войск, но и станет одной из мер реагирования на многонациональные маневры НАТО у наших границ.

«Проверка проводится на фоне непростой военно-политической и стратегической обстановки. Идет милитаризация Европы, увеличивается состав группировок войск и количество вооружения, растет интенсивность учений на территории сопредельных стран. Самым масштабным из них за последние 25 лет станет «Защитник Европы — 2020″. Для его проведения только на территории Польши и стран Балтии сосредоточено свыше 11 тыс. человек личного состава и около 800 единиц различных систем вооружения. Несмотря на заявления Европейского командования США о сокращении количества участников, а также отмене четырех смежных учений из-за вспышки коронавируса, руководство НАТО полностью не отказалось от его проведения», — отметил министр обороны, генерал-майор Виктор Хренин.

Он подчеркнул, что прогнозируя варианты развития обстановки, в Беларуси выстроили систему подготовки Вооруженных Сил таким образом, чтобы иметь возможность самостоятельно и своевременно влиять на происходящие процессы. «Совместно с органами пограничной службы отработаны вопросы усиления участков государственной границы. Завершено слаживание воинских частей и проводится ряд батальонных тактических учений с применением противотанковых управляемых ракет, стрельбой артиллерии и РСЗО на большие дальности. Осуществляется оценка эффективности созданной системы территориальной обороны. На всех мероприятиях подготовки действует авиация, в том числе новые многоцелевые самолеты Су-30СМ. Все мероприятия мы проводим исключительно на своей территории, транспарентно и открыто для соседей», — добавил министр.