На прямой линии «Гомельскай праўды» прокурор Гомельской области Виктор Морозов рассказал, какая ответственность следует за распространение COVID-19.



25 марта Совет Министров Бела­руси принял постановление, согласно которому определены меры по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. В частности, предусмотрена двухнедельная изоляция для тех граждан, которые прибыли в Беларусь из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. – В этом документе написано, что за неисполнение требований следует ответственность, предусмотренная законодательством, – отметил Виктор Морозов. – А закон таков: по статье 16.8 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси за нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов полагается штраф до тридцати базовых величин (810 рублей), для ИП – до двухсот базовых величин (5400 рублей), для юрлица – до пятисот базовых величин (13 500 рублей). Таким образом, органы санэпиднадзора за нарушения правил, установленных Совмином, имеют право составить протокол и наложить штраф. К сожалению, в законодательстве Беларуси не предусмотрена уголовная ответственность за распространение коронавируса, как это сделано, например, за умышленное заражение ВИЧ и венерическими заболеваниями. Но поскольку сейчас COVID-19 находится в категории особо опасных заболеваний, то, если гражданин знает о том, что он болен и уклоняется от рекомендаций, по постановлению органов учреждения здравоохранения и с санкции прокурора он может быть подвергнут принудительному освидетельствованию. По постановлению суда при уклонении от лечения – принудительному лечению.

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