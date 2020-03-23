Ограничения на транзит через территорию России, введенные на фоне распространения коронавируса с 18 марта по 1 мая, не распространяются на граждан некоторых стран, в том числе Беларуси. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Положения пункта 1 настоящего распоряжения не применяются в отношении граждан государств — участников СНГ, прибывающих в РФ через воздушные пункты пропуска и убывающих в государства своего гражданства через воздушные пункты пропуска и другие пункты пропуска при следовании в государства своего гражданства иными видами транспорта, говорится, в частности, в документе.

Кабмин России распорядился обеспечить пропуск этих граждан через госграницу РФ.

БЕЛТА