В Речицком районе из-за внезапно выбежавшей на дорогу рыси произошло ДТП, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел сегодня днем на автодороге Р82 Октябрьский — Паричи — Речица. Водитель «Форд Гэлакси» ехал в сторону Гомеля. Внезапно на проезжую часть выбежала рысь. Наезда на дикое животное избежать не удалось, оно погибло.

Водитель не пострадал, авто получило небольшие повреждения. «Как и положено, мужчина остался на месте происшествия и вызвал сотрудников ГАИ для оформления ДТП», — отметили в отделении агитации и пропаганды.

В Госавтоинспекции напомнили, что при проезде лесных массивов особое внимание стоит уделять участкам с дорожными знаками «Дикие животные». Не лишним будет проявить бдительность и при отсутствии таких знаков на магистралях, пролегающих через лес. Чтобы своевременно отреагировать на внезапно выскочившее на дорогу животное, стоит двигаться немного медленнее разрешенной максимальной скорости, порекомендовали в ГАИ.

Белта