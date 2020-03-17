Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Гомельской области Александр Тарасенко в ходе брифинга в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Гомельчанин, заразившийся коронавирусом в Западной Европе, находится в стационаре областной инфекционной клинической больницы и чувствует себя удовлетворительно. Как отметил Александр Тарасенко, люди, которые были с ним в контакте, сейчас под медицинским наблюдением.

— Это не карантин, — акцентировал внимание главный государственный санитарный врач. — Есть такой термин, как самоизоляция. Гражданам не рекомендовано посещать места массового пребывания населения. Они находятся под домашним наблюдением.

По словам врача, речи о карантине в школах и детсадах не идет. В регионе проводятся профилактические мероприятия. Медучреждения готовы к неблагоприятной ситуации, однако таковой сейчас нет. Их перепрофилирование предусмотрено планом, который разработан главным управлением здравоохранения облисполкома.

— Сегодня этот план не введен в связи с тем, что отсутствует такая необходимость, — рассказал Александр Тарасенко. — Медучреждения области и города работают в штатном режиме. Если где-то в отделениях больниц освобождаются места, то это сделано для того, чтобы инфекционный стационар мог принять пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки перепрофилирование коснется трех больниц города Гомеля. Среди них нет областной клинической больницы. Скорая помощь работает в штатном режиме, при необходимости использует средства спецзащиты. В этом нет ничего экстраординарного, отметил врач.

— Для профилактики мы рекомендуем устанавливать дозаторы с антисептиком, проводить влажную уборку, обработку поручней, ручек дверей дезинфицирующими средствами в местах массового пребывания людей. Санитарно-карантинные пункты на государственной границе продолжают проводить проверку въезжающих. Более тщательному контролю подвергаются граждане, которые приезжают из Ирана, Южной Кореи, Италии и Китая, — подытожил Александр Тарасенко.

Кстати, по вопросам коронавирусной инфекции в Гомеле работают горячие линии. Звонить можно в главное управление здравоохранения облисполкома 8 (0232) 50-32-04 и в Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 8 (0232) 75-70-56.

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