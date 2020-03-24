Ежегодно сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз проводят около 300 тыс. исследований. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Швед сегодня в программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1», передает корреспондент БЕЛТА.

«За последние семь лет комитет провел 2,5 млн экспертиз. Более 60% из них — судебно-медицинские, 25% — криминалистические. Объем экспертных исследований в последние годы стабилизировался — около 300 тыс. в год», — отметил Андрей Швед.

Неуклонно растет число наиболее востребованных видов экспертиз. Например, за последние четыре года в 10 раз вырос объем технических экспертиз (компьютерно-технические, радиоэлектронные, строительно-технические).

Более 99% от всего количества экспертиз выполняется в срок до 30 дней. По словам руководителя ГКСЭ, такого показателя нет нигде на постсоветском пространстве и в Западной Европе.

Белта