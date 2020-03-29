Если вы не знаете, что бы вкусного приготовить, то идеальным вариантом станет классическая итальянская паста карбонара.

Она готовится не сложно и дает потрясающий вкус.

Какие ингредиенты потребуются:

— 300 граммов спагетти;

— 100 граммов бекона;

— 4 куриных желтка;

— 100 мл жирных жидких сливок;

— 50 граммов сыра пармезан;

— зубчик чеснока и листья свежей петрушки;

— соль, специи по вкусу.

Начинаем приготовление. Лучше всего подобрать хорошую сковородку с высокими стенками. Обжариваем пару минут нарезанный тонкими ломтиками бекон, затем добавляем мелко порубленный чеснок.

Добавляем петрушку, соль и перец и буквально сразу же убираем с плиты.

Отдельно готовим соус: в подходящей посуде хорошенько перемешать желтки, тертый сыр, сливки, перец и соль. Взбивать не нужно.

Спагетти варить в подсоленной воде с добавлением оливкового масла, но на минуту меньше, чем положено.

После того как спагетти готовы, откинуть на дуршлаг, добавить бекон, зелень, хорошенько перемешать. После добавляем соус и еще раз перемешиваем.

Подавать нужно сразу же. Хорошо подойдет свежая петрушка и натертый сыр.

Фото: Pixabay