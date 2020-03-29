Чрезмерно короткий сон способствует повышению риска развития ожирения, а также заболеваний сердца и сосудов.

Однако на этот раз учёные выяснили, что важна не только продолжительность ночного отдыха, но и время отхода ко сну.

Исследование было проведено сотрудниками Университета Нотр-Дам. Участниками эксперимента стали более 500 студентов.

«Умные» браслеты помогли учёным собрать информацию о времени засыпания добровольцев.

В результате учёные выяснили, что отход ко сну на 30 минут раньше или позже привычного времени приводит к нарушению сердечного ритма: пульс значительно увеличился.

Однако ранний сон оказался менее опасным. В этом случае пульс стабилизировался уже через несколько часов сна.

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