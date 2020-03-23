Несмотря на принимаемые меры продолжает оставаться сложной обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения при движении специальных транспортных средств с включенной световой и звуковой сигнализацией (проблесковыми маячками синего цвета).

В целях укрепления транспортной дисциплины среди участников дорожного движения при оперативном движении специального транспорта (МЧС, скорая медицинская помощь, милиция), снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием специальных автомобилей.

За невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения по обеспечению беспрепятственного проезда транспортного средства оперативного назначения, предусмотрена административная ответственность по ст.18.14.4.9 в виде штрафа в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.

По информации ОГАИ Буда-Кошелевского райисполкома