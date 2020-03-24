В этом году планируется высадить деревья на площади более 3,5 тысяч гектаров, определены объекты, рассказал главный лесничий, первый заместитель генерального директора ГПЛХО Сергей Тарасов.

Предпочтение будет отдаваться таким лесным культурам, как как сосна и дуб. Также акцент будет сделан смешанных породах, которые отличаются устойчивостью и приживаемостью. К слову, не мнее 50 процентов лесов в последние годы создается селекционным посадочным материалом — сеянцами, выращенными из семян, собранных на объектах лесосеменной базы.

Параллельно будет вестись уборка мусора, благоустраиваться приусадебные территории и места отдыха.

Чтобы внести свой вклад в дело посадки леса, нужно обратиться в ближайший лесхоз или лесничество, чтобы согласовать место и время проведения работ. Как заверил Сергей Тарасов, люди в полной мере будут обеспечены инвентарем и посадочным материалом. К слову, в прошлом году в акции приняли участие более 10 тысяч жителей области, которые трудились на 700 объектах.

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