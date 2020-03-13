В Буда-Кошелеве состоялся конкурс Мисс БРСМ-2020. Прошёл он в центральном районном Доме культуры. Организовал конкурс районный комитет Белорусского республиканского союза молодёжи при поддержке генерального спонсора Тариела Асланова. Уверенную победу в молодежном конкурсе одержала учитель химии гимназии г. Буда-Кошелево. Ей достался титул «Мисс БРСМ-2020», корона и подарки от генерального спонсора.

«Первой Вице Мисс БРСМ» стала учащаяся средней школы №1 г. Буда-Кошелево Дарья Манченко. «Второй Вице Мисс БРСМ» — Ольга Щербакова. Титула «Мисс Творчество» удостоена Марина Якименко, «Мисс Спорт» — Мария Хохлова, «Мисс Оригинальность» — Юлия Лукьянцева.