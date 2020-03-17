Многие обыденные действия, которые кажутся безвредными, могут оказать отрицательное влияние на работу мозга.
Испанские учёные перечислили опасные для головного мозга привычки, сообщают интернет-источники.
Так, на функционирование центрального органа нервной системы негативно влияет неправильное питание.
Опасным является потребление большого количества продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.
Также специалисты рекомендуют людям чаще двигаться и уделять внимание физическим упражнениям.
Дело в том, что на работу мозга негативно влияет сидячий образ жизни: он приводит к снижению выработки эндорфинов.
Не рекомендуется и перегружать мозг обработкой большого количества информации. Выполнение нескольких дел одновременно приводит к повышению выработки адреналина.
Опасной для мозга является и зависимость от мобильных устройств.
По словам специалистов, из-за чрезмерной любви к гаджетам человек нагружает мозг и органы зрения, не давая им «отдохнуть».
Последствием зависимости от смартфонов может стать и бессонница.