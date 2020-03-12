Как обладатель прав на данное шоу на территории нашей страны, телекомпания приступила к организации кастингов, которые пройдут во всех областях страны.

Попробовать свои силы в отборочном туре проекта X- Factor смогут участники в возрасте от 16 лет (музыкальные коллективы, начинающие артисты). Жителей нашей области, желающих принять участие в проекте, приглашают 26 и 27 марта в Гомельский ОКЦ, а 25 апреля — в ДК Мозырского НПЗ. Регистрация участников начнется в 10.00, а прослушивание будет проходить с 12.00 до 20.00.

X-Factor — один из самых успешных проектов по поиску вокальных талантов, проводился в 56 странах. Ролики проекта – лидеры по просмотрам на YouTube.

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