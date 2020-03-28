Рекомендации для лиц старшего и пожилого возраста (старше 60 лет) по вопросам профилактики коронавирусной инфекции.

Общие рекомендации

Не выходите из дома и не встречайтесь с другими людьми без жизненно важной необходимости.

Отложите празднования дней рождения и прочих праздников.

Отложите посещение учреждений здравоохранения, если это не требует неотложных лечебных мер.

Не приглашайте к себе гостей и не ходите в гости сами (включая членов семьи).

Отложите на время контакты с детьми и внуками

Избегайте мест скопления людей

Избегайте контакта с людьми, вернувшимися из-за границы.

Избегайте тесного контакта с людьми, у которых есть признаки респираторного заболевания (кашель, насморк, лихорадка). Находитесь от них на расстоянии примерно две длины руки. Используйте маску в случае возможного контакта с больными людьми.

Избегайте рукопожатий и поцелуев при приветствии.

Как можно чаще мойте руки водой с мылом (не менее 20 секунд), используйте для обработки рук антисептик жидкий (гель) или антисептические влажные салфетки.

Как можно чаще проветривайте помещение, где Вы находитесь и проводите влажную уборку с протиранием всех поверхностей

Планируйте свою жизнь!

По возможности не ходите сами в магазин и аптеку, попросите сделать это родственников или социального работника.

Если Вы нуждаетесь в выписке рецептов на лекарственные средства для постоянного приема, ранее назначенные врачом, позвоните в регистратуру по месту жительства, оставьте свои контакты (ФИО, адрес, телефон), с Вами свяжется медицинский работник, который организует выписку и доставку рецептов на дом.

Вам необходимо продумать действия на случай, если Вам понадобится медицинская помощь.

Договоритесь с близкими (знакомыми), которым можно будет позвонить в случае болезни.

Если Вы нуждаетесь в осмотре медицинским работником в связи с ухудшением самочувствия, позвоните в регистратуру учреждения здравоохранения по месту жительства, сообщите об этом, оставьте свои контакты (ФИО, адрес, телефон), в течение рабочего дня с Вами свяжется медицинский работник и согласует время для визита на дом.

Поддержите свое психологическое состояние!

Читайте и слушайте поменьше новостей, которые вызывают беспокойство, озабоченность и стресс.

Доверяйте информации только из надежных источников и, главным образом, для того, чтобы получить указания по планированию дальнейших действий и защите себя и своих близких. Береги свое тело. Старайтесь есть здоровую пищу, регулярно заниматься физическими упражнениями и побольше двигаться дома, много спать, избегать алкоголя и курения.

УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» информирует: в районной поликлинике организовано разделение потоков пациентов: пациенты с симптомами ОРИ принимаются в помещении отделения профилактики 1-го этажа районной поликлиники. Вход со двора ( со стороны районного центра гигиены и эпидемиологии). Обращаться в регистратуру не нужно.

При наличии симптомов ОРИ у пациентов, посещавших зарубежные страны, вызывать врача общей практики или бригаду скорой помощи на дом.