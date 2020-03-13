Работники энергосистемы за последние сутки (с 6.00 12 марта до 6.00 13 марта) восстановили электроснабжение 976 населенных пунктов по всей Беларуси, сообщили БЕЛТА в ГПО «Белэнерго».

Отключения в распределительных электросетях были из-за сильного ветра. «Энергетики работали всю ночь в усиленном режиме и продолжают работать над восстановлением электроснабжения. По состоянию на 6.00 ведутся работы по восстановлению электроснабжения 162 населенных пунктов, 107 из которых находятся в Витебской области», — сообщили в «Белэнерго».

При этом в организации обратили внимание, что из 162 населенных пунктов, где работы продолжаются, 139 — это мелкие деревни и хутора (с количеством жителей до 50 человек). «Для энергосистемы важен каждый потребитель, и энергетики прикладывают все усилия для скорейшего восстановления электроснабжения», — подчеркнули в «Белэнерго».

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