Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам видеоконференции с лидерами G7 добился поддержки по поводу проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр с учетом ситуации с распространением коронавируса, информирует ТАСС со ссылкой на сообщение МИД Японии.

В сообщении говорится, что японский премьер-министр «хотел бы провести Олимпиаду как доказательство того, что человечество смогло преодолеть новый коронавирус». Во время видеоконференции лидеры стран «семерки» не делали заявлений о переносе или отмене предстоящих Игр в связи с пандемией COVID-19.

Власти Японии придерживаются позиции, согласно которой коронавирус не помешает проведению Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Идея проведения этих соревнований без зрителей также категорически отвергнута японскими властями. Международный олимпийский комитет, оргкомитет «Токио-2020» и администрация японской столицы сотрудничают, чтобы Олимпиада прошла по плану.

Летние Олимпийские игры должны состояться в Токио с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября.

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