10  юношей  и девушек  Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили  паспорта.

13 марта в историко-краеведческом музее райцентра в торжественной обстановке председатель  райисполкома  Анатолий Гапоник вручил  ребятам их первый документ. 

С ответным словом  молодого гражданина Республики Беларусь, впервые получившего паспорт, к присутствующим обратилась учащаяся Коммунаровской средней  школы  Мария Шатилова.

В дополнение к паспортам всем ребятам вручили книгу «Я — гражданин Республики Беларусь» и подарочное издание Конституции.

На торжественном мероприятии собрались  юноши и девушки, которые к своим 14 годам добились определенных успехов в науке, спорте, общественной деятельности.