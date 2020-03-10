10 юношей и девушек Будакошелевщины в преддверии Дня Конституции получили паспорта.

13 марта в историко-краеведческом музее райцентра в торжественной обстановке председатель райисполкома Анатолий Гапоник вручил ребятам их первый документ.

С ответным словом молодого гражданина Республики Беларусь, впервые получившего паспорт, к присутствующим обратилась учащаяся Коммунаровской средней школы Мария Шатилова.

В дополнение к паспортам всем ребятам вручили книгу «Я — гражданин Республики Беларусь» и подарочное издание Конституции.

На торжественном мероприятии собрались юноши и девушки, которые к своим 14 годам добились определенных успехов в науке, спорте, общественной деятельности.