Кариес – распространенное зубное заболевание, вызывающее постепенное разрушение твердой ткани зуба, из-за чего и образуется полость («дырка»). Наверное, практически каждый сталкивался с ним на собственном опыте, испытывая неприятные симптомы. Ведь зубы поражаются кариесом едва ли не с самого их прорезывания, а также на протяжении всей человеческой жизни. Именно поэтому профилактика кариеса считается одним из основных моментов, о котором должны знать все.

Причины и симптомы кариеса

После приема пищи во рту и на зубах остаются мелкие остатки еды, являющиеся питательной средой для развития бактерий. Больше всего это касается продуктов с высоким содержанием углеводов, которыми и питаются бактерии. Именно такие бактерии разрушают эмаль, вызывая воспаление десен и влияя на внешний вид зуба. На первичной стадии человек, как правило, не испытывает неприятных ощущений, а вот на последующих уже начинает возникать резкая, кратковременная или постоянная боль. На сегодняшний день кариес наблюдается в 99% населения планеты. Поэтому очень важно знать о таком направлении, как семейная стоматология, которое позволяет лечиться в клинике пациентам всех возрастов. Система клиник МЕДИ – крупнейшая негосударственная компания РФ, оказывающая различные медицинские услуги для всей семьи, в том числе стоматологические.

Правила профилактики кариеса

Правило №1. Гигиена. Залог здоровых зубов – правильный регулярный уход за полостью рта. Именно это не устают повторять стоматологи. И это правильно. Ведь, как доказывает практика, при правильной гигиене полости рта необходимость в профессиональном лечении снижается почти на 80%. Однако следует учесть, что дело здесь не только в зубной пасте. Уход за полостью должен включать в себя: тщательную чистку зубов (минимум 2 раза в день), применение зубной нити, очищение после каждого употребления пищи (полоскание, жевательная резинка).

Правило №2. Правильное питание. Рациональное питание может сыграть одну из основных ролей в профилактике кариеса. Например, при 3-4-разовом приеме пищи нужно, чтобы в рацион обязательно входили продукты четырех групп: мясные, фруктово-овощные, молочные, хлебные. Грубая еда помогает укрепить десны и очистить зубы от болезненного налета, сюда относятся: яблоки, морковь и иные жесткие фрукты или овощи в сыром виде. Также важна температура пищи. Еда не должна быть слишком холодной либо слишком горячей.

Правило №3. Регулярное посещение стоматолога. Несмотря на соблюдение всех вышеуказанных правил, посещение стоматолога – необходимость каждого, кто желает иметь здоровую и красивую улыбку. Ведь профессиональная чистка сможет снять зубной налет так, как его не снимет ни одна зубная щетка. И только врач даст правильные рекомендации по выбору подходящих средств гигиены, а также поможет вовремя обнаружить различные заболевания, такие как кариес, эрозия эмали и т.п.

В рамках Всемирного дня здоровья полости рта в УЗ «Буда — Кошелевская ЦРБ» 20 марта с 11.00 до 13.00 будет организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики стоматологических заболеваний с врачом- стоматологом Юрием Леонидовичем Грузиновым по телефону 7-36-05.