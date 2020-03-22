Народный праздник «Сороки» отмечается 22 марта (по старому стилю – 9 марта). В православном церковном календаре это день почтения памяти сорока мучеников Севастийских. Другие названия праздника: «Сорок сороков», «Сорок святых», «День жаворонка», «Жаворонки». Согласно народному календарю, в этот день зима кончается – весна начинается, день с ночью меряется – равняется (наступает равноденствие). Жаворонками (куликами, тетёрками) также называли печенье в виде птиц или солнца, выпекавшиеся к этому празднику.

История

Дата получила свое название в честь сорока Севастийских мучеников – воинов-христиан, принявших мученическую смерть. Все они были родом из Каппадокии и служили в римском войске. Военачальник потребовал, чтобы христиане вместе с остальными солдатами принесли жертву языческим богам. После отказа их подвергли пыткам, а потом раздели и заставили стоять в покрытом льдом озере в течение ночи. К утру один из воинов не выдержал – и побежал к теплой бане. Однако, его место среди мучеников занял римлянин Аглаий, которого впечатлила стойкость духа христиан. Военачальник увидел, что солдаты не отчаялись и не сдались, и приказал всем перебить колени, а затем казнить.

Традиции

В народе этот день считался днем второй встречи весны (первая была на Сретение, третью ждали на Благовещение), одним из самых больших праздников в году. Крестьяне говорили, что «на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается». А предвестниками весны были жаворонки (хотя на Сороки, по поверью, из-за моря прилетали 40 разных птиц).

На Руси к этому дню хозяйки выпекали из теста печенье в виде птиц, как правило, сорок штук – по числу погибших мучеников. Для этого использовали упругое, хорошо вымешанное тесто, а в качестве смазки применяли сладкий крепкий чай. Печенье давали ребятне, приговаривая: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели». Детвора залезала на крыши, привязывала «жаворонков» к шестам и зазывала птиц скорей прилетать и приносить весну. Затем выпечку крошили и раскидывали по сторонам.

Впрочем, весна могла быть и обманчивой – утренние морозы еще бывали сильны. Если 22 марта случался утренний мороз, говорили, что начались Сороки – сорок морозных дней. Чтобы защититься от «утренников», хозяйки пекли из ржаной или овсяной муки сорок шариков. Про них говорили: «Сороки святые, колобаны золотые». Шарики полагалось по одному в день выбрасывать из окна в течение сорока дней.

У молодежи в этот день были свои забавы и игры. Они собирались на танцы. Сначала девушки исполняли обряд замыкания зимы и размыкания весны. Они разрывали сорок веревочек или разламывали сорок палочек. Это действие, по мнению наших предков, разрывало путы злых духов, сковывающих землю зимой, и способствовало наступлению весны. Затем начинались массовые гулянья.

Приметы

На Сороки день с ночью мерится, равняется.

Во что Сороки, во то и Петровки.

Если заморозки продержатся сорок дней, то летом будет тепло.

Мороз, случившийся 22 марта обещает урожай, в особенности проса.

Какая погода на Сороки, такой она будет еще сорок дней.

Слышится гром – к голодному году.

Теплый ветер сулит дождливое лето.

Галки и сороки встречаются в большом количестве, значит, скоро будет тепло.

Чайка прилетела — скоро лед пойдет, весна начнется, жаворонок прилетел — к теплу, зяблик — к стуже.

К чему снятся сны 22 марта

Сны в эту ночь никогда не сбываются в реальной жизни. Они показывают ваше внутреннее состояние и ваши переживания. Не стоит зацикливаться на своих снах, вам нужно больше внимания обратить на свою жизнь. Постараться её нормализовать и привести в тонус — только так вы сможете всё уладить. Меньше нервничайте и не принимайте всё близко к сердцу, чтобы обрести спокойствие.