27 марта в Республике Беларусь проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Пристегнись к безопасности!», направленный на пропаганду использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, сообщает УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

За 2 месяца текущего года на дорогах Гомельской области зарегистрировано 83 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 9 человек и 80 с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. А ведь цифры статистики погибших и раненых в ДТП людей могли бы быть значительно меньше, если бы все, без исключения (как водители, так и пассажиры), отправляясь в поездки даже на короткие расстояния, обязательно использовали ремни безопасности, а маленьких пассажиров в возрасте до 12 лет перевозили исключительно с помощью специальных удерживающих устройств.

Практически все ДТП происходят именно из-за невнимательности водителей, нарушений ими правил дорожного движения. Производители автомобилей давно стали задумываться над средствами, которые могут минимизировать ущерб для здоровья водителя и пассажиров и даже спасти им жизнь в случае аварии. Одним из старейших изобретений является ремень безопасности. В случае достаточно сильного столкновения пассажир переднего сиденья достаточно часто просто вылетает через лобовое стекло. Подобные травмы очень часто заканчиваются трагично. Водитель при том же столкновении не вылетает, но может получить значительные травмы от удара грудной клетки о рулевое колесо. Задние же пассажиры в этом случае чаще всего получают значительные ушибы. Именно все эти последствия и послужили поводом для создания в автомобилях ремней безопасности.

Сегодня ремни безопасности в автомобилях – это обязательное средство обеспечения пассивной безопасности водителя и пассажиров. При плавных движениях они практически не сковывают человека, позволяя ему двигаться и поворачиваться так, как это необходимо. Таким образом, вы практически не будете его ощущать и он никак не помешает вам управлять своим автомобилем. Однако в случае резкого столкновения или удара механизм блокируется и человек оказывается прикованным к сидению, что уменьшает травмы при авариях, минимизирует возможность удара головой или грудью о панель автомобиля или рулевое колесо. Важно, чтобы ремень правильно проходил по туловищу человека – от плеча к линии бёдер и ни в коем случае не по шее, не под рукой, не по животу – в таком положении при резком торможении он может стать причиной травм.

Многие, конечно же, слышали истории о людях, которые выжили только лишь благодаря тому, что были не пристегнуты. Такое происходит в том случае, если при столкновении человек вылетает через лобовое стекло, а автомобиль оказывается просто смят. Однако такие случаи не так уж часты. И здесь огромное значение имеет случай, ведь все зависит от того, насколько удачно вы «катапультируетесь». Часто травмы, полученные в результате такого падения, оказываются несовместимыми с жизнью. Кроме того, люди, настаивающие на том, что ремни безопасности не являются необходимыми, приводя как аргумент подобные случаи, совершенно забывают упомянуть о тех случаях, когда человек погибал именно потому, что не был пристегнут. А подобных происшествий на порядок больше. Существует немало примеров дорожно-транспортных происшествий, когда пристёгнутые пассажиры в ДТП не получали травм, а сидевшие рядом с ними не пристёгнутые пассажиры были найдены минимум в 15 метрах от места происшествия погибшими. Это реальность.

При управлении транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, а так же при перевозке пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности наступает административная ответственность согласно действующего законодательства в виде предупреждения или штрафа в размере до одной базовой величины, при повторном нарушении вышеуказанных норм в течение года штраф составит от 2 до 5 базовых величин. Но и действующая административная ответственность не останавливает наших граждан. К сожалению, многие пренебрегают данным средством пассивной безопасности, так за пять месяцев текущего года к административной ответственности привлечено более 8 100 водителей и пассажиров, которые пренебрегали данными требованиями.

Что происходит во время резкого торможения или ДТП? На скорости даже 50 км/ час при резком торможении вес тела человека увеличивается в 30 раз, и если он не закреплён движение его по инерции будет равносильно падению с 3-х этажного здания. Устройство ремня безопасности в момент торможения под натяжкой срабатывает таким образом, что закрепляет пассажира или водителя.

В любом случае, не стоит забывать, что пристегнутый ремень во многом может определить вашу жизнь. Конечно, при действительно очень серьезном столкновении ремень безопасности вряд ли сможет вам помочь – для этого предусмотрены другие средства в автомобиле. Но ведь часто даже при достаточно мелких автоавариях человек получает тяжелые травмы. Именно от этого вас и сможет защитить ремень безопасности автомобиля. Ответственное отношение к безопасности на дорогах помогает не просто минимизировать последствия аварий, оно помогает каждому из нас осознать то, что, находясь за рулем, ты несешь ответственность не только лишь за себя и своих пассажиров, ты несешь ответственность и за всех остальных участников дорожного движения. Наверное, именно серьезное и ответственное отношение к подобным вещам может изменить ситуацию на дорогах и сделать наше движение по ним более безопасным и комфортным.

Особенно серьезные травмы во время столкновений получают дети, сидящие не в детских сиденьях и не пристегнутые ремнями. Согласно статистическим данным, дети, сидящие на штатных сиденьях и пристегнутые обычными трехточечными ремнями безопасности, получают травмы в пять раз чаще, чем те, кто совершает поездки в детских сиденьях, подобранных по росту и комплекции. Объясняют это тем, что детские шейные позвонки еще не окрепли и при столкновении не способны удержать тяжелую голову, выбрасываемую при столкновении вперед, поэтому исходом аварии является перелом позвоночника. Чтобы снизить такие травмы, в некоторых странах детей как и в нашей стране до 12-летнего возраста запрещено пристегивать штатными ремнями.

Держать детей на руках запрещено, так как при столкновении, например, со скорости 40 км/ч ребенок весом 5,5 кг оказывает нагрузку на руки держащего, равноценную 110 кг. Удержать такой вес, особенно женщинам, вряд ли удастся. А самых маленьких детей – малышей в возрасте до 18 месяцев лучше всего перевозить в детском сиденье, установленном сзади спинкой вперед. Так при столкновении обеспечивается хорошая защита затылка и спины. Кроме того, детские сиденья для детей весом 9-18 кг должны оборудоваться ремнями с пятью точками крепления. Такая схема позволяет распределить ударную нагрузку при столкновении по большей поверхности тела ребенка, чем снижается вероятность получения тяжелых травм.

Согласитесь, часто можно увидеть привычную картину: машина движется на большой скорости, а на заднем сидении радостно прыгает малыш. Или совсем ещё кроха сидит на руках у мамы, не сумевшей отказать себе в привычке проехаться на переднем сидении. Забота родителей-водителей о детях ограничивается зачастую только наклейкой на заднем стекле «Ребенок в машине». Но, к сожалению, никаких гарантий безопасности жизни и здоровью малыша эта надпись не дает. Водителю, в автомобиле которого находится ребенок, не стоит «лихачить», обгонять, если можно обойтись без этого. Поймите, зачастую, судьбу ребенка в аварийной ситуации определяет то, как он сидит в автомобиле. Ведь он пассажир и подвергается такой же или даже большей опасности, чем взрослые, так как его организм ещё достаточно хрупок.

Согласно правилам дорожного движения перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, — в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, — в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования детских удерживающих устройств, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

Так же запрещено перевозить детей до двенадцати лет на заднем сиденье мотоцикла, мопеда.

Не стоит забывать и об основных правилах эксплуатации детских удерживающих устройств.

Для обеспечения безопасности при перевозке детей, а также в процессе установки и использования удерживающих устройств следуйте заводской инструкции, храните ее в течение всего периода эксплуатации.

Каждый ребенок должен быть обеспечен своим удерживающим устройством (устройства, рассчитанные на двоих детей одновременно, не производятся).

Проверяйте крепление устройства к автомобилю перед каждой поездкой, даже если в нем нет маленького пассажира, — незакрепленное кресло представляет серьезную опасность.

Обязательно используйте удерживающие устройства и пристегивайте детей ремнями безопасности, независимо от продолжительности поездки.

При применении штатных ремней безопасности для фиксации детей старше 3-4 лет следите, чтобы они охватывали туловище через плечо и в районе пояса.

Если вес и размеры ребенка превысили допустимую величину – замените специализированное устройство на другое или подгоните универсальное под необходимые размеры.

Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 5 статьи 18.14 КоАП и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до четырех базовых величин, а в случае неиспользования детского удерживающего устройства повторно в течение одного года, после наложения административного взыскания за такие же нарушения, водитель будет привлечен к административной ответственности по части 12 статьи 18.14 КоАП и влекут наложение штрафа в размере от двух до восьми базовых величин.